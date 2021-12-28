РИАМО - 28 дек. На территории России за минувшие сутки выявили 21 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зафиксировано 10 437 152 случая Covid-19, сообщает оперштаб.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский подчеркнул, что заразившийся штаммом коронавируса «омикрон» может не иметь симптомов заболевания. Такая ситуация опасна для окружающих.

Лучшая защита от тяжелого течения болезни - вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

По состоянию на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета россиян составил 60,4%.