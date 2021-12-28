РИАМО - 28 дек. За прошедшие сутки на территории Подмосковья было зарегистрировано 1 574 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было зафиксировано 637 928 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. По состоянию на 24 декабря, коллективный иммунитет в Подмосковье составил 76,6%.

Первую прививку поставили 4 755 954 человека. Полностью вакцинировались от коронавируса 4 532 613 жителей Московской области.

Сделать прививку от вируса можно бесплатно в поликлиниках или мобильных пунктах, работающих в общественных местах.

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