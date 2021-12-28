РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. Традиционно каждый год накануне Нового года сотрудники Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» и администрации городского округа Мытищи проводят патрулирование хвойных молодняков, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция «Елочка» против несознательных граждан, которые вырубают сосны и ели, прошла в лесном массиве на границе с округом Пушкинский.

Старший участковый лесничий Учинского участкового лесничества Владимир Никитин отметил, что для контроля незаконных рубок основной акцент при патрулировании сделан на хвойные молодняки, где растут ели высотой от 1 м, которые как раз подходят для новогодних праздников. Площадь лесного массива, которая находится под контролем лесничих, составляет около 100 га. Участки разбросаны по всей территории. Их обходят по специальному маршруту или реагируют на обращения жителей.

«Чтобы не допустить вырубки посадок, мы предлагаем различные варианты. Помимо искусственных елок предлагаются живые, которые в дальнейшем можно высадить в грунт, поскольку продаются они вместе с землей», – отметил исполняющий обязанности замглавы администрации округа Сергей Покатило.

Также филиал ГКУ МО «Мособллес» и комитет лесного хозяйства области объявили по Подмосковью еще одну акцию – «Ель домой – всей семьей». Во все питомники, где выращиваются сосны и ели, можно приехать, срубить там елку, набрать лапник.

«Но я считаю, что лучше взять елочку в горшке, поставить ее дома, а потом весной высадить», – уточнил Покатило.

Мобильные патрульные группы лесничих будут проводить патрулирования, а сотрудники лесной охраны – осуществлять дежурство на стационарных постах вплоть до 31 декабря.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 4 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Поэтому рекомендуется выбирать законные способы – купить дерево в лесном питомнике или приобрести на елочном базаре. Это будет дешевле и безопаснее, нежели нарушать закон.