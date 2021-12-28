РИАМО - 28 дек. В столице вакцинацию от коронавируса прошли около 1,5 млн жителей старшего возраста. Возможность поставить прививку от инфекции у пожилых людей появилась ровно год назад, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них — более 463 тыс. москвичей старше 60 лет — уже прошел повторную вакцинацию», — рассказала Ракова в интервью РИА Новости.

Люди старше 60 считаются самой уязвимой перед коронавирусом категорией граждан. Именно на них приходится основная доля тяжелых пациентов и госпитализаций.

На сегодняшний день вакцинация является основным способом защиты здоровья от инфекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>