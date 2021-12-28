РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. Городской округ Мытищи стал победителем в номинации «Лидер спартакиадного движения», этому способствовали успехи местных спортсменов на Всероссийской спартакиаде молодежи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Наш округ всегда славился своими спортсменами. Сборные команды Мытищ являются постоянными участниками различных спартакиад. Мытищинские спортсмены входят в состав сборной Московской области и не раз становились победителями соревнований всероссийского уровня. В этом году мытищинцы показали высокие результаты в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, самбо, спортивной (вольной) борьбе. Поздравляю всех неравнодушных к спорту мытищинцев с высокой наградой. Желаю спортсменам новых побед в новом году», - сказал глава Мытищ Виктор Азаров.

Благодаря муниципальным спортсменам, их упорству, силе воли, стремлению быть первыми всегда и во всем Мытищи признаны лидером в спартакиадном движении. Награждение прошло в доме правительства Московской области.

«Награда была вручена на итоговой коллегии социального блока. Награда стала во многом неожиданной, но от того более приятной. При высочайшем уровне конкуренции именно Мытищи внесли самый значимый вклад в успех спортивных команд Московской области. Это стало возможным благодаря активному развитию спартакиадного движения в нашем округе. Начиная от дворовых и школьных спартакиад до соревнований, где выступают воспитанники мытищинских спортивных школ», - отметил замглавы администрации округа Владимир Агеев.