РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. В городском округе Мытищи утвердили режим работы поликлиник в праздничные дни Нового года, сообщается на сайте администрации горокруга.

Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации 31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января работают полный день с 8:00 до 20:00, а 2 и 9 января – с 8:00 до 15:00. 1 и 7 января – выходной. Пункты вакцинации в поликлиниках работать будут по такому же графику.

Служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00.

В стоматологических поликлиниках будет вестись прием пациентов все дни, за исключением 1 и 7 января. График работы – с 09:00 до 15:00.