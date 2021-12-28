РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал в «Добрую комнату» детского отделения филиала №3 Балашихинской областной больницы сладкие новогодние наборы для юных пациентов, сообщает пресс-служба парламентария.

Заведующая детским отделением Ольга Яковлева сообщила, что лечение там проходят 27 детишек. Врачи специально для них нарядили в «Доброй комнате» новогоднюю ель. Она отметила, что ребята пишут желания, кладут их под елочку и верят в чудо. Для многих сегодня часть их маленькой просьбы сбылась – они получили сладости, которые точно придадут бодрости и хорошего настроения.

Ефимов поздравил маленьких пациентов и их родителей с наступающим Новым годом, пожелал скорейшего выздоровления до 31 декабря, чтобы волшебную новогоднюю ночь провести дома, а на утро получить желанные подарки.

«И, конечно, большое спасибо и слова благодарности, здоровья и благополучия всем врачам, медсестрам, нянечкам детского отделения, многие из которых будут работать и 31 декабря», - сказал Ефимов.

На данный момент в Подмосковье открыты 75 «Добрых комнат». До конца года такие комнаты откроются в Можайске, Серпухове, Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве.