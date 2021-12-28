РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. В новогодние каникулы поликлиники в Королеве будут работать по измененному графику, сообщили «РИАМО в Королеве» в горбольнице.

В поликлиниках №№1 и 2, филиалах «Костинский», «Юбилейный», «Первомайский» можно привиться по графику работы поликлиник, а в пункте вакцинации в «Глобусе» привиться можно будет 31 декабря, со 2 по 9 января с 10:00 до 16:00.

Поликлиника №1 для взрослого населения на ул. Циолковского, 24 будет работать 31 декабря, со 2 по 5 января, 8 и 9 января с 8:00 до 14:00, 6 января поликлиника будет работать с 8:00 до 20:00, 1 и 7 января – выходной. Поликлиника филиала «Костинский» на ул. Дзержинского, 11 будет работать 31 декабря, со 2 по 4 января, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 14:00, 6 января прием в поликлинике будет вестись с 8:00 до 20:00, 1 и 7 января в учреждении выходной. Взрослое отделение поликлиники филиала «Юбилейный» можно будет посетить 31 декабря, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 14:00, 3 января с 8:00 до 20:00 будет работать и детское отделение, и взрослое. 1, 7 и 9 января в поликлинике выходной, как и в поликлинике филиала «Первомайский».

Врачи поликлиники в микрорайоне Первомайский примут пациентов 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 января во взрослом отделении с 8:00 до 14:00, 4 января взрослое отделение будет работать с 8:00 до 14:00, детское отделение – с 8:00 до 14:00.

В поликлинических отделениях №№2 и 3 выходные дни будут 1, 4, 7 и 9 января. В отделении №2 на ул. Павлова, 10 прием пройдет 31 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 14:00, 2, 5 и 8 января можно будет вызвать врача на дом. В отделении №3 в микрорайоне Текстильщик прием пройдет 3 и 6 января с 8:00 до 14:00, 31 декабря, 2, 5 и 8 января поликлиника работает только на вызов врача.

В детских поликлиниках филиала «Костинский» и №1 на ул. Карла Маркса выходные дни будут 1, 7 и 9 января. В поликлинике №1 прием пройдет 31 декабря, 2, 3, 4, и 6 января с 8:00 до 14:00, 5 и 8 января с 8:00 до 20:00. Филиал «Костинский» будет работать 31 декабря, со 2 по 6 и 8 января с 8:00 до 14:00, 4 и 6 января прием пройдет с 8:00 до 20:00.

Психоневрологический диспансер будет работать 31 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 14:00, Центр амбулаторной онкологической помощи примет пациентов 3 и 6 января с 8:00 до 14:00. Женская консультация при Королевском роддоме на ул. Октябрьской, 30 будет работать 4 и 5 января с 9:00 до 14:00, женская консультация в Юбилейном - 6 января с 9:00 до 14:00.