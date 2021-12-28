РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. В подмосковном Красногорске разыскивают 49-летнего Игоря Олеговича Огарышева, местонахождение которого неизвестно с 16 декабря, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Огарышева: рост 180 см, плотное телосложение, волосы русые, глаза карие.

В день пропажи предположительно был одет в черное драповое пальто, белый свитер, черные джинсы, черные ботинки.

Мужчина может находиться в другом округе. Для поисков требуется помощь волонтеров.

О местонахождении Игоря Огарышева можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или по единому номеру спасения 112.