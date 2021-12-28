РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В 13 домах микрорайона Климовск Подольска временно снизили параметры тепловой энергии, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в микрорайоне Климовск проходят ремонтные работы на теплотрассе. На время проведения работ снижены параметры тепловой энергии по следующим адресам: ул. Симферопольская, 45, 47, 49/4, 49/5; Циолковского, 27А, 27Б; Южный поселок, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 35.

По окончании работ отопление будет функционировать в штатном режиме.