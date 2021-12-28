РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Проект учебной пристройки на 200 мест к средней общеобразовательной школе №29 им. П. И. Забродина в Подольске получил положительное заключение экспертизы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации учебного корпуса на 200 мест на улице Парковой в Подольске. Проектная документация соответствует всем требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Строительство школьного корпуса предусмотрено госпрограммой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В 4-этажном здании площадью более 13,8 тыс. кв. м предусмотрены все необходимые помещения для организации образовательного процесса. Здесь разместят учебные кабинеты, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом, столовую, а также административные и технические помещения.

На прилегающей территории обустроят многофункциональную площадку для проведения мероприятий. Здесь также создадут физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.

Ввод объекта намечен на 2025 год.