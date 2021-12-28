РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске интерактивной программой открыли каток на Плещеевской улице, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 27 декабря сотрудники Дворца творчества молодежи организовали интерактивную программу для жителей, в конце которой был торжественно открыт сезон коньков, клюшек и шайб.

Вместе со сказочными героями и Дедушкой Морозом маленькие подольчане водили веселый хоровод, пели песни, играли в игры, участвовали в конкурсах.