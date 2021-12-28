РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. Житель подмосковного Красногорска направил в Единую диспетчерскую службу региона необычную заявку в нынешнем году, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция определила самые редкие категории заявок в ЕДС МО в 2021 году. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, необычные возможности ЕДС – с количеством обращений до 10 – использовали жители всех городских округов.

Ведомство контролирует в Центре управления регионом исполнение заявок по 149 категориям. Более трети обращений приходится на традиционный топ-5: «Ненадлежащая уборка подъездов», «Неисправности дверей в местах общего пользования», «Неисправное освещение подъезда/входной группы», «Неисправности лифтового оборудования», «Нарушение внутренней отделки стен, потолков подъездов»). Однако жители Подмосковья используют все возможности ЕДС, в том числе неожиданные для многих.

Самой уникальной категорией стала «Подключение дополнительных электроприборов повышенной мощности», здесь пришло 3 заявки. 7 обращений направлено в категории «Смена отдельных участков наружной электропроводки. Число и сечение жил в проводе, кв. м: 3х1,5; 3х2,5». В категории «Установка сеточки в фильтр очистки воды» поступило 8 заявок.

В пятерку самых необычных вошли также категории «Организация раздельного учета электропотребления в квартирах» – 10 обращений и «Разработка технических условий» – 11 заявок, в том числе одна из Красногорска.

«Все эти примеры подтверждают, что Единая диспетчерская служба стала удобным и надежным сервисом, а наши жители пользуются им все более квалифицированно. ЕДС – это не только «книга жалоб» на недоработки управляющих организаций. Сюда можно обращаться практически с любыми коммунальными нуждами. УК обязана принять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентный срок», – отметила Федина.