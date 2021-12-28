РИАМО - 28 дек. С начала 2021 года в Москве провели реставрационные работы на более чем 170 объектах культурного наследия. С 2011 года в городе восстановили более 1,7 тыс. объектов, сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«Уходящий год был очень удачным. Всего в городе отреставрировано более 170 объектов культурного наследия», - сказал Емельянов.

Он отметил, что каждый шестой объект, отреставрированный в 2021 году, является объектом комплексной реставрации.

«Число отреставрированных за частные деньги объектов превысило 60%», - уточнил Емельянов.

Среди них «Золотой Сноп» в Царицыно, старинные ротонды в Парке Горького и Большой Каменный мост

«Всего в работе у московских рестораторов более 500 объектов культурного наследия», - заключил Емельянов.