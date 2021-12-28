Многие россияне стараются копить и откладывать деньги, однако далеко не все знают, как это делать правильно. Держать деньги «под матрасом» – не выход. Лучше инвестировать их, чтобы хотя бы перекрыть инфляцию. Обозреватель РИАМО пообщалась с экспертами и выяснила, куда следует вкладывать свои сбережения, чтобы сохранить и приумножить их.

Финансовая стратегия

Прежде чем начать вкладывать во что-то свои средства, следует определиться со стратегией. По словам финансового консультанта компании «Личный капитал» Дениса Ушакова, для начала нужно составить хотя бы самый простой личный финансовый план.

«Без понимания своих целей, приоритетов, сроков инвестирования вероятность получения отрицательного инвестиционного опыта практически гарантирована. Именно наличие плана и стратегии позволит вам грамотно выстроить тактические шаги, осознанно подойти к вопросу выбора активов и значительно снизить влияние поведенческих ошибок на конечный результат», – говорит он.

Так или иначе, при выборе инструментов для сохранения и приумножения своего капитала важно отталкиваться от своих целей и задач, а также учитывать горизонт инвестирования и тщательно взвешивать риски.

Предприниматель и инвестор Евгений Каюмов также считает, что изначально нужно определиться, что вы хотите от своих сбережений: сохранить их или приумножить.

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Драгметаллы и акции IT-организаций

Для сохранения собственных средств стоит рассмотреть возможность вложения их в акции.

«В первую очередь стоит смотреть на компании, которые не зависят от локдаунов и прочих ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией. Потому что в 2022 году, так или иначе, будут еще ограничения, которые могут сильно повлиять на стоимость акций таких компаний не в лучшую сторону», – уточняет Каюмов.

Эксперт считает, что инвестировать можно в компании следующих сфер бизнеса: интернет-сервисы и торговля, фармацевтика, онлайн-банкинг. По словам руководителя «Investing.com Россия» Анастасии Кошелевой, стоит обратить внимание и на акции IT-организаций, компаний космической отрасли, производителей нефти, газа и стали. Предполагается, что фирмы из этих сфер продолжат уверенно себя чувствовать и в следующем году.

Анастасия Кошелева также убеждена, что сохранить свои средства можно, вложившись в драгоценные металлы. Эти активы наиболее защищены в условиях пандемии, высокой инфляции и других сложностей в мире.

«Инвестиции, например, в золото помогут не только сохранить средства, но и приумножить их – в августе этого года мы наблюдали рост цены до рекордных $2078», – рассказывает эксперт.

Если же опыт в инвестициях отсутствует, то следует доверить управление денежными средствами профессионалам. Для этого можно рассмотреть паевые инвестиционные фонды (ПИФы), уверена финансовый эксперт по инвестированию Юлия Хижняк. В случае с ними люди инвестируют свои средства в управляющую фондом компанию, а ее сотрудники уже вкладывают эти деньги в отдельные акции и облигации.

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Недвижимость и криптовалюта

По итогам 2021 года уровень инфляции составит порядка 8%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако по мнению предпринимателя Евгения Каюмова, реальная инфляция за 2021 год намного выше.

«Чтобы понять весь масштаб проблемы, достаточно проанализировать цены на автомобили или недвижимость в начале и в конце года. Речь идет как о первичном, так и о вторичном рынках. В 2022 году ожидать кардинального улучшения ситуации не стоит», – уверен он.

В связи с этим, считает эксперт, в следующем году стоит вкладывать деньги в активы с высокой ликвидностью. В качестве примера, помимо акций, Евгений Каюмов приводит недвижимость. В частности, рассмотреть можно покупку недвижимости малого метража на завершающихся этапах строительства.

«С учетом использования ипотеки можно смело рассчитывать на 30-60% годовых на вложенный капитал при правильном подборе объектов для покупки», – говорит эксперт.

В качестве инвестиции также можно выбрать и криптовалюту, но в случае, если есть понимание, как она работает.

«Есть фундаментальный прогноз, что она покажет рост от 40% до 150% в течение года. Но важно подчеркнуть довольно сильный риск, который идет рука об руку с высокой доходностью. Поэтому, выбирая такой способ инвестиций, вы должны обладать свободными финансами, а не тратить на покупку криптовалюты последние заработанные деньги», – советует Каюмов.

При этом, по мнению Ушакова, все эти инструменты имеют свои особенности. Для недвижимости характерен высокий порог входа, а для криптовалюты, например, высокие риски частичной или полной потери капитала.

А вот держать сбережения в наличных деньгах не стоит, особенно если речь идет о высоковолатильных валютах. По словам Кошелевой, к ним в том числе относится и рубль. Если же и вкладываться в деньги, то стоит выбирать доллар, евро, швейцарские франки.

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Банковские вклады

Еще один вариант инвестиций – банковские вклады. В связи с тем, что Центробанк увеличил ключевую ставку, банки повышают и ставки по вкладам. По мнению экспертов, сейчас можно найти достаточно выгодные предложения.

Как рассказала Юлия Хижняк, привлекательные условия сейчас могут предложить «Росбанк» – до 8,75% на вклад «150 лет надежности» для новых клиентов, а также ВТБ – до 9% на вклад «История успеха» при ежемесячных тратах с карты ВТБ от 10 тысяч рублей. В случае с ВТБ открывать вклад выгоднее онлайн – через отделение ставка будет ниже. Среди выгодных предложений эксперт также отметила «Альфа-Банк» – «Альфа-Вклад» под 9,01% годовых без снятия и пополнения на три года с учетом ежемесячной капитализации процентов.

«Я бы порекомендовала всем, у кого открыты вклады, посмотреть на ставку – возможно, будет выгоднее закрыть старый вклад и открыть новый по актуальным ставкам, так как еще год назад они были значительно ниже», – объясняет эксперт.

При этом банковские вклады вряд ли смогут перекрыть инфляцию, но они могут стать неплохой подушкой безопасности.

«Советую искать предложения по вкладам с возможностью их пополнения, частичного снятия и ежемесячной капитализацией процентов», – заключает Каюмов.