РИАМО - 28 дек. За текущий год в Москве в результате проверок объектов розничной торговли из незаконного оборота изъяли 18 280 единиц алкогольной продукции. Правонарушителей привлекли к ответственности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего прошло 35 контрольно-проверочных выездных мероприятий. Их провели сотрудники департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы совместно с департаментом торговли и услуг города при участии сотрудников 2-го спецполка полиции ГУ МВД России по городу Москве и ГКУ «МГС ОПОП».

Главные цели таких мероприятий - недопущение случаев отравления граждан контрафактным алкоголем и профилактика нарушений закона в сфере реализации алкогольной продукции.

Были проверены 60 объектов розничной торговли, где ранее выявлялись подобные нарушения. Также на них жаловались горожане: там продавали алкоголь в ночное время, спиртное реализовывали несовершеннолетним, торговали алкогольной продукцией без лицензии.

Проведение контрольных мероприятий по противодействию незаконной реализации алкоголя продолжат.