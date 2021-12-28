РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Тело мужчины обнаружили после ликвидации пожара в частном доме одного из СНТ подмосковного Подольска, по данному факту проводят проверку, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

27 декабря в 19:13 поступило сообщение о пожаре в частном доме в СНТ №37 СМУ-2. К прибытию первых пожарных расчетов происходило открытое горение одноэтажного деревянного дома с мансардой. Создавалась угроза распространения огня на соседние дома.

Огнеборцы локализовали пожар в 20:06, а в 20:31 – ликвидировали открытое горение. В ходе работ по разборке конструкции было обнаружено тело погибшего мужчины. Проверку по факту пожара проводят отдел надзорной деятельности и правоохранительные органы Подольска.