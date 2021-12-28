РИАМО - 28 дек. В столице на маршрут вышел 1000-й электробус. В столице продолжается программа по обновлению автопарка, передает корреспондент РИАМО.
Этот современный транспорт экологичнее привычных автобусов.
900-й электробус вышел на маршрут в середине декабря.
Сообщается, что и в новом 2022 году в Москве продолжится программа обновления автобусного парка города и общественного транспорта.
Ликсутов добавил, что в 2022 году город намерен закупить еще около 500 новых электробусов, которые пойдут на самые востребованные маршруты Москвы.
Он отметил важность того, что поставки транспорта в 2021 году были оплачены «зелеными» облигациям.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что столица стала первым регионом в России, который выпустил «зеленые» государственные облигации. Деньги, вырученные с их продажи, направляются на реализацию проектов, признанных на международном уровне экологически чистыми.
«На эти средства мы приобрели 400 электробусов и ускоренное строительство Большой кольцевой линии метрополитена. <... > мы и в дальнейшем планируем развивать наши экологические программы», - сказал Ефимов.
По его словам, в следующем году правительство вернется к вопросу размещения «зеленых» облигаций для населения.
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