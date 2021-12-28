РИАМО - 28 дек. В столице на маршрут вышел 1000-й электробус. В столице продолжается программа по обновлению автопарка, передает корреспондент РИАМО.

Этот современный транспорт экологичнее привычных автобусов.

900-й электробус вышел на маршрут в середине декабря.

Сообщается, что и в новом 2022 году в Москве продолжится программа обновления автобусного парка города и общественного транспорта.

«Сегодня на маршруты города выходит тысячный электробус. Отрадно, что с мая 2021 года все электробусы, которые поставляет группа «КАМАЗ», в рамках контракта производятся на заводе «Сварс» в Москве. Для нас это крайне важно, так как это производство создало более 100 рабочих мест», - рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ликсутов добавил, что в 2022 году город намерен закупить еще около 500 новых электробусов, которые пойдут на самые востребованные маршруты Москвы.

Он отметил важность того, что поставки транспорта в 2021 году были оплачены «зелеными» облигациям.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что столица стала первым регионом в России, который выпустил «зеленые» государственные облигации. Деньги, вырученные с их продажи, направляются на реализацию проектов, признанных на международном уровне экологически чистыми.

«На эти средства мы приобрели 400 электробусов и ускоренное строительство Большой кольцевой линии метрополитена. <... > мы и в дальнейшем планируем развивать наши экологические программы», - сказал Ефимов.

По его словам, в следующем году правительство вернется к вопросу размещения «зеленых» облигаций для населения.

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