РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. На территории подмосковного Королева определены 2 площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В дни празднования Нового года и Рождества полицейские в Королеве будут обеспечивать общественный порядок. Сотрудники полиции в соответствии с действующим законодательством проводят различные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка, миграционного законодательства, безопасности дорожного движения и ряду других направлений правоохранительной деятельности.

В Королеве определены специальные места для массового применения бытовых пиротехнических изделий 1-3 классов опасности. Запускать фейерверки можно на 15-метровой зоне вдоль Акуловского водоканала и на территории юго-западной четверти сквера 2-го микрорайона, свободной от зеленых насаждений, расположенной между улицами Большая Комитетская и Нестеренко до асфальтированной пешеходной дорожки, проходящей через сквер.

Кроме того, полицейские напоминают о недопущении нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах.