РИАМО - 28 дек. За 7 лет работы информационного сервиса Московского метрополитена «Живое общение» его сотрудники провели свыше 3,8 млн консультаций. Стойки сервиса работают на 28 станциях подземки и МЦК, сообщается сайте мэра Москвы.

Чаще всего вопросы касались сувениров с символикой метро, а также оптимальных маршрутов, тарифов и проездных билетов.

Качество работы специалистов информационного сервиса гости и жители столицы оценили на 98%.

«В сервисе заняты 100 работников, его ценят пассажиры, он развивается, совсем скоро на стойках можно будет воспользоваться услугами сервисного центра «Московский транспорт» и, например, перенести баланс с одной карты на другую», — рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

За консультациями на стойки часто обращаются туристы, им сложнее ориентироваться в метро. Консультации предоставляются на русском и английском языках. Возле некоторых стоек размещены витрины с сувенирной продукцией подземки.

Сотрудники информационного сервиса будут отвечать на вопросы пассажиров и в период новогодних праздников. Стойки будут работать с 08:00 до 20:00.

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