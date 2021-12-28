РИАМО - 28 дек. В преддверии Нового года «Единая Россия» проводит благотворительную акцию «Сделай подарок «Доброй комнате» в поддержку детей, находящихся в больницах, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии.

Любой может принести к елке подарки для «Добрых комнат» Подмосковья. В игровую зону для детей можно передать и небольшую игрушку, и наборы для творчества, логические игры, конструктор. Перед праздником собранные наборы отправятся в «Добрые комнаты», расположенные в медучреждениях региона.

Председатель Мособлдумы, лидер единороссов Подмосковья Игорь Брынцалов рассказал о масштабах проекта и путях его реализации.

«Это очень хороший проект, который начал свою реализацию 3 года назад на территории всех городов Московской области. Сегодня 75 «Добрых комнат» открыто во всех детских отделениях и больницах на территории муниципалитетов, это точка притяжения для маленьких пациентов. Но самое главное, все то, что мы сделали и чем наполнили комнаты, требует постоянного обновления. Дети интересуются всем новым, развиваются», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что 27 декабря стартовала еще одна акция, в рамках которой каждый желающий может внести свой вклад в это доброе дело и передать подарок для этих игровых комнат. Брынцалов поблагодарил тех, кто не остается в стороне и откликается на такие акции, помогая находящимся на лечении детям.

По словам руководителя проекта «Добрая комната», депутата Мособлдумы Линары Самединовой, главная цель проекта – сделать так, чтобы дети чувствовали себя комфортно и не боялись находиться в медучреждениях.

«Наша задача – поддерживать игровые комнаты в хорошем состоянии: оснащать, обновлять, дополнять. Акция «Сделай подарок «Доброй комнате» помогает собрать нам большое количество необходимого инвентаря, чтобы в дальнейшем развезти его по поликлиникам и больницам региона», – добавила депутат.

Она подчеркнула, что для реализации проекта объединилось большое количество волонтеров, молодежи, художников и предпринимателей. С благодарностью и теплом проект приняли родители маленьких пациентов и медработники.

«Игровые зоны в комнатах снабжены детской мебелью, игрушками и книгами, стены украшены росписью, полы комнат утеплены мягким, безопасным покрытием. «Добрые комнаты» помогают детям чувствовать себя наиболее комфортно в стенах медицинских учреждений», – сказала Самединова.

Депутат пояснила, что сбор игрушек осуществляется в местных отделениях «Единой России». Поэтому принести подарок можно либо в партийное отделение, либо сразу в «Добрую комнату».

Уже работают 75 «Добрых комнат» в каждом городе Подмосковья. До конца года такие комнаты откроются в Можайске, Серпухове, в Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве.

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