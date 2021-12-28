РИАМО - 28 дек. На западе столицы в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) инвестор построит офисно-деловой центр, где смогут работать 1,5 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил еще одно соглашение о создании мест приложения труда, в рамках которого инвестор возведет в Западном административном округе столицы офисно-деловое здание площадью около 18 тыс. кв. м. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,5 тыс. рабочих мест. В свою очередь застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования 4 земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же – в Рублево-Архангельском», — рассказал заместитель мэра.

По условиям соглашения инвестор – акционерное общество специализированный застройщик «Рублево-Архангельское», планирует ввести офисно-деловое здание в эксплуатацию в октябре 2024 г.

«Этот проект – пример того, как программа помогает решать задачу сбалансированной застройки: и объект МПТ, и жилье, попадающие под программу, будут возведены в одном округе. В его реализацию девелопер вложит 1,92 млрд руб.», – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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