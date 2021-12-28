РИАМО - 28 дек. Социальный маркетплейс «Москва – добрый город» предлагает большой выбор новогодних подарков. Они сделаны людьми с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, а также теми, кто попал в сложную ситуацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Покупая эти чудесные сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят рождественское чудо авторам работ. Подопечные фондов чувствуют себя востребованными и обретают уверенность в завтрашнем дне», — рассказала первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

За 6 месяцев существования маркетплейса мастерские расшили производство и ассортимент, а люди, которые собственноручно создают такие товары, нашли стабильный доход, получили возможность для творчества, трудовой реабилитации и социализации.

Скоро такие товары снова появятся и в магазине поощрений проекта «Активный гражданин.