РИАМО - 28 дек. С 3 по 8 января в кинотеатрах «Москино» покажут ретроспективу советских мультфильмов. Посетители смогут бесплатно посмотреть ленты «Снежная королева», «Умка», «Щелкунчик» и другие, сообщает департамент культуры столицы.
Программа пройдет в 5 кинотеатрах сети, сеансы запланированы в «Искре», «Полете», «Сатурне», «Туле» и «Спутнике».
Залы будут заполнены на 50%. Зрителям необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
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