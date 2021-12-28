«В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными, для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте «Москино». Там же опубликовано подробное расписание», – сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.