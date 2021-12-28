РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 дек. Заместитель главы администрации городского округа Котельники Сергей Полевщиков поздравил жителей с наступающими новогодними праздниками, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во дворе ЖК «Новые Котельники» для жителей организовали новогодний праздник. Горожан угощали горячим чаем и сладостями, вручали подарки и провели интерактивные мероприятия. Также вместе с жителями Дед Мороз зажег новогоднюю елку.

«Дорогие жители! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам только добрых перемен и исполнения самых заветных желаний. Пусть год уходящий запомнится вам яркими событиями, а год грядущий сохранит все самое светлое и принесет в каждый дом благополучие. Успехов вам во всех добрых делах и начинаниях! От всей души желаю вам счастья, здоровья, любви и праздничного настроения!» — сказал Полевщиков.