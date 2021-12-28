РИАМО - 28 дек. На портале поставщиков в пилотном режиме заработал новый сервис для предпринимателей. С его помощью теперь можно оформить заявку на получение банковской гарантии. Она необходима для участия в закупках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение контракта даже в том случае, если поставщик не может этого сделать, в этом случаев банк выплатит заказчику.

«Возможность подать заявку на получение банковской гарантии и отслеживать ее статус онлайн на портале поставщиков значительно упрощает предпринимателям работу с документацией и экономит их время, то есть позволяет использовать рабочее время более эффективно», — рассказал руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства ИТ Москвы Роман Урнышев.

Для оформления банковской гарантии требуется заполнить форму в личном кабинете портала поставщиков, прикрепить необходимые документы и отправить заявку в банк. На портале также можно отслеживать статус запроса, сюда же придет уведомление о решении банка.

Около 80% обращений за год обработал чат‑бот на портале поставщиков Москвы>>