РИАМО - 28 дек. На портале поставщиков в пилотном режиме заработал новый сервис для предпринимателей. С его помощью теперь можно оформить заявку на получение банковской гарантии. Она необходима для участия в закупках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Банковская гарантия обеспечивает исполнение контракта даже в том случае, если поставщик не может этого сделать, в этом случаев банк выплатит заказчику.
Для оформления банковской гарантии требуется заполнить форму в личном кабинете портала поставщиков, прикрепить необходимые документы и отправить заявку в банк. На портале также можно отслеживать статус запроса, сюда же придет уведомление о решении банка.
Около 80% обращений за год обработал чат‑бот на портале поставщиков Москвы>>
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