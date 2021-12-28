«Сурен Леонидович попал на фронт в октябре 1944-го, тогда ему было 19 лет. Удивительно, он до сих пор в деталях помнит тот день, когда пошел защищать Родину. Для ветеранов эти воспоминания и тяжелы, и очень значимы. Бесценны они и для нас – потомков», – сказал Мурашкин.