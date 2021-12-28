РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова, руководитель партийного объединения в совете депутатов Люберец Александр Шлапак и депутат местного совета Александр Мурашкин поздравили с наступающим Новым годом участницу Великой Отечественной войны, первого директора школы №9 Валентину Жиронкину, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие организовали в рамках Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!».
За годы войны Валентина Жиронкина прошла в пехоте Югославию, Румынию, Венгрию, Болгарию и Австрию. Участвовала в Курской битве, в форсировании Днепра.
«Нам очень хотелось порадовать ветерана не только подарками, но и ощущением праздника, поэтому к поздравлению подошли творчески – пригодился костюм Деда Мороза. Валентина Федоровна скоро отпразднует свой день рождения – 28 декабря ей исполнится 97 лет», — добавил Шлапак.
Также активисты партии поздравили 96-летнего ветерана Люберец Сурена Абияна.
Акция «С Новым годом, ветеран!» продлится до 31 декабря. Члены партии «Единая Россия» поздравят порядка 31 тыс. участников Великой Отечественной войны.
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