РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы получили 4 медали на Кубке Московской области по легкой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в Щелкове. В них участвовали более 200 спортсменов из Московской области.

«По итогам соревнований Никита Беляков занял 1-е место в прыжке в высоту (тренер Вячеслав Силин), Ольга Фонина в беге на 600 м заняла 3-е место (тренер Николай Фонин). Полина Хомякова завоевала золотую медаль в беге на 600 м и серебряную — в беге на 300 м (тренер Татьяна Ромаданова). Также люберецкой спортсменке торжественно вручили удостоверение мастера спорта», — сказал Ружицкий.