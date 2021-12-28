РИАМО - 28 дек. США пригрозили России ограничить конвертацию рубля и снова сделать его «деревянным». Однако такая возможность представляется фантастикой, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», – прокомментировал угрозу Бирический в интервью РИА Новости.

Информация о новых санкциях против РФ появилась ранее в западных СМИ. Поводом стало якобы готовящееся вторжение на Украину. В числе жестких мер воздействия на Россию называли отключение от SWIFT, а также ограничение способности РФ конвертировать рубли в иностранные валюты.

Россия неоднократно объясняла, что никакого вторжения не планирует, но зарубежных собеседников это не успокоило.

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