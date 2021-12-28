РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Два юных спортсмена из городского округа Люберцы завоевали 4 медали на турнире по джиу‑джитсу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования по бразильскому джиу-джитсу GYMNASIUM CUP XX проходили в Москве.

«Люберецкую команду представляли 2 спортсмена: Артем Сковородин и Павел Благодатный. Артем завоевал золото в Gi и серебро – в No Gi. У Павла Благодатного серебро в Gi, бронза – в No Gi. Кроме того, наша команда заняла 3-е место в общекомандном зачете среди детей», – сказал Ружицкий.