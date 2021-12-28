РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Спортсмены из Люберец завоевали 6 медалей на первенстве по ушу-саньда в Королеве, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В соревнованиях участвовали спортсмены клуба единоборств «Кобра» Кадетской школы Люберец.

«В результате бескомпромиссных поединков наши спортсмены выиграли предварительные поединки и вышли в финал соревнований, где заняли призовые места. У Глеба Иванова, Якова Назарова, Макара Незвинского, Захара Незвинского, Екатерины Минеевой – первое место, у Тимура Сюнтярова – второе», — сказал Ружицкий.