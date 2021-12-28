РИАМО - 28 дек. На улице Академика Пилюгина, расположенной вблизи станции «Новаторская» Большой кольцевой линии метро, завершилось благоустройство. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Благоустройство было призвано улучшить доступность прилегающей к станции территории для автомобилистов и пешеходов.

«С ее открытием серьезно увеличились пассажирский и пешеходный потоки, поэтому стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию», – добавил Бирюков.

По словам заммэра, все воздушные кабельные линии перенесли под землю. Также были обустроены система водостока, тротуары, а асфальтовое покрытие проезжей части заменено. Кроме того, были оборудованы лестницы с пандусами ко входам в «Воронцовский парк».

«Качественное освещение - обязательное условие комфорта и безопасности, в ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина установили 45 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 8 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами», – отметил Бирюков.

Особое внимание в ходе благоустройства уделили озеленению. Так, на улице сохранили деревья и кустарники, которые уже росли на этой территории, а также специалисты провели мероприятия по уходу за ними. Дополнительно были высажены 50 деревьев и 8,6 тыс. кустарников, обустроен газон площадью 14,5 тыс. кв. м.

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