РИАМО - 28 дек. В городском округе Дубна пропал 11-летний ребенок Максим Константинов. Его местонахождение неизвестно с 27 декабря, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Максим Константинов имеет рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В последний раз, когда видели ребенка, он был одет в светло-голубую куртку, зеленые брюки, черные ботинки и черную шапку.

Информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112. В поиске пропавшего требуется помощь волонтеров.