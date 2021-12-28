РИАМО - 28 дек. С января по сентябрь 2021 года объем поставок спортивного снаряжения московского производства за границу составил 1,39 млн долларов. Это почти на 80% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам 9 месяцев 2021 года общероссийский экспорт на международные рынки достиг 4,07 млн долларов. При этом доля Москвы в продажах страны составила 34,2%. По объему экспорта город опередил Калужскую и Ярославскую области», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 2021 году лидерами по приобретению зимнего спортивного снаряжения стали Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Столичными товарами интересуются и страны Европы. Например, во Францию снаряжение поставили на сумму 39,35 тыс. долларов, а в Сербию - на 36,61 тыс. долларов.

Популярностью у граждан зарубежья пользуются коньки, которых продали на 725,94 тыс. долларов, беговые лыжи (87,88 тыс. долларов), лыжные палки (44,01 тыс. долларов), лыжные ботинки (217,48 тыс. долларов) и костюмы (12,53 тыс. долларов).

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