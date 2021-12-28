РИАМО - 28 дек. В жилом комплексе «Митино парк» произошла авария на внешних сетях канализации. Подвальное помещение одного из домов оказалось частично подтоплено, сообщает управляющая компания ЖК.

Авария произошла в городском округе Красногорск по адресу: ул. Видная, дом №6. Аварийная бригада уже приступила к ликвидации засора.

На время устранения аварии в доме была прекращена подача холодной и горячей воды. Информации о сроках восстановления водоснабжения пока нет.