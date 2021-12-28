РИАМО - 28 дек. При организации разгрузочных дней на праздниках важно чаще пить воду и употреблять меньше вредной пищи. Кроме того, не следует устраивать только 1 разгрузочный день, лучше сделать их несколько, но без голодовки, сообщил РИАМО врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Люди, которые пытаются за день прийти в себя после новогодних праздников, часто устраивают разгрузочный день. При таких резких изменения в питании у организма начинается стресс, поэтому стоит подходить к этому вопросу с хорошим настроением и чаще устраивать разгрузочные дни.

«Один разгрузочный день не сделает ничего полезного, это нужно как делать регулярно и вообще в целом питаться комплексно хорошо», - рассказал Лишин.

Он добавил, что если человек долгое время питался плохо, а потом за один день разгрузился, то это приведет к стрессу для организма в целом.

Терапевт отметил, что главное — устраивать разгрузочные дни с хорошим настроением, ведь связь нервной системы и желудочно-кишечного тракта прямая. Если человек морально нагружен, то питание будет происходить тоже неправильно.

«Тут важнее почувствовать праздник и с хорошим настроением быть, и тогда не будет проблем с желудочно-кишечной системой», - дополнил Лишин.

Он рассказал, что существует исследование, доказывающее, что человек с хорошим настроением, питающийся вредной пищей, всегда будет иметь меньше проблем с пищеварением или не иметь их вовсе.

Врач порекомендовал чаще устраивать разгрузочные дни, но не с голодовкой. Он рекомендует употреблять в пищу меньше жареной, острой, копченой, соленой и перченой еды, а также чаще пить воду в течение дня. ​

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