РИАМО - 28 дек. На столичных улицах и трассах во вторник вечером могут образоваться пробки в 9 баллов из 10 возможных. Причинами заторов станут строительные работы, возросшее число авто в преддверии новогодних праздников и ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Наиболее сложная дорожно-транспортная ситуация сложится в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Строительные работы будут препятствовать активному автомобильному движению на проспекте Мира, Волгоградском проспекте и Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Пересесть на городской транспорт и такси рекомендуют для проезда по Ленинградскому, Волоколамскому, Дмитровскому шоссе, Кутузовскому, Мичуринскому и Ленинскому проспектами, а также по Профсоюзной улице.

Сейчас пробки в столице оцениваются в 4 балла.

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