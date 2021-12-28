РИАМО - 28 дек. Станцию Москва-Пассажирская-Курская реконструируют в рамках ремонта и строительства новых путей Курского направления Московской железной дороги. На объекте планируется построить новый распределительный вестибюль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Современные платформы и комфортный вестибюль однозначно пойдут на пользу пассажирам. В дизайне авторы проекта придерживались современных тенденций, ставя во главу угла удобство перемещения людей. В результате мы получили качественное решение, вписывающееся в перспективное развитие района. Здание будет строгим и лаконичным», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На станции также планируется построить пост электрической централизации. Его фасады украсят декоративными летающими птицами. Для облицовки выбраны алюминиевые кассеты, полированный гранит и известняк. ​

Общая площадь реконструкции вестибюля и поста составит 8,6 тыс. квадратных метров. У пассажиров появится возможность подняться на платформу по эскалатору и лестницам, которые будут скрыты за входными павильонами. Также будут сделаны два тоннеля, которые соединят вестибюль станции со зданием Курского вокзала, появится выход в сторону бывшего завода «Арма».

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