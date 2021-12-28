РИАМО - 28 дек. Станцию Москва-Пассажирская-Курская реконструируют в рамках ремонта и строительства новых путей Курского направления Московской железной дороги. На объекте планируется построить новый распределительный вестибюль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На станции также планируется построить пост электрической централизации. Его фасады украсят декоративными летающими птицами. Для облицовки выбраны алюминиевые кассеты, полированный гранит и известняк.
Общая площадь реконструкции вестибюля и поста составит 8,6 тыс. квадратных метров. У пассажиров появится возможность подняться на платформу по эскалатору и лестницам, которые будут скрыты за входными павильонами. Также будут сделаны два тоннеля, которые соединят вестибюль станции со зданием Курского вокзала, появится выход в сторону бывшего завода «Арма».
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