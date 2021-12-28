РИАМО - 28 дек. Пилот вертолета Ми-2, который упал в понедельник днем в Удмуртии, умер после обнаружения машины спасателями, пассажир находится в тяжелом состоянии, сообщает Nation News.

Медики констатировали смерть пилота вертолета, упавшего в Удмуртии. Авиакатастрофа произошла в 80 км от Ижевска. Воздушное судно искали в течение 10 часов, на его поиски направили примерно 300 человек и 80 единиц техники.

Выжившего пострадавшего пассажира вертолета госпитализировали в больницу. Медики отмечают его тяжелое состояние.

Известно, что экипаж воздушного судна осматривал нефтепровод. По предварительной версии, борт упал, когда попал в снежный вихрь.

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