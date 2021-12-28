РИАМО - 28 дек. В столичном инновационно-образовательном комплексе «Технопарк» на ВДНХ с 3 по 9 января пройдет познавательная программа. Москвичи и гости города смогут пройти мастер-классы и получить базовые знания в современных профессиях, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Комплекс «Техноград» приглашает москвичей провести январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Многие из них посвящены таким перспективным специальностям, как программирование, робототехника и веб-дизайн», – отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Принять участие в занятиях можно бесплатно по предварительной регистрации. Подробная информация о мероприятиях опубликована на сайте «Технограда».

Дети смогут пройти обучение азам программирования, изготовить светящиеся открытки со светодиодами, поучаствовать в праздничном квесте и многое другое.

Для старшей аудитории подготовлены занятия робототехникой и интеллектуальная игра. Так, подростки старше 14 лет и все интересующиеся выбором новой профессии смогут посетить центр развития карьеры в «Технограде» и пройти бесплатное тестирование на профориентацию.

Кроме того, участники смогут пройти занятия по конструированию, разработке компьютерных игры и космической робототехнике.

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