РИАМО - 28 дек. В нежилом здании, расположенном в поселке Битца Ленинского городского округа, произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании в ангаре по адресу: Нагорная, 4, поступила от очевидца в 1:18 в ночь на вторник.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на половине площади ангара – 500 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать на площади 810 квадратных метров в 3:22. Ликвидация открытого горения произошла в 4:36. По данным спасателей, в происшествии никто не пострадал.

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