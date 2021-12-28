РИАМО - 28 дек. Во вторник погода в Московском регионе будет облачная с прояснениями, без существенных осадков, столбики термометров опустятся до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 10-8 градусов, по области - минус 13-8 градусов.

По данным синоптиков, скорость западного ветра не будет превышать 7 метров в секунду. Днем атмосферное давление составит 756 мм рт. ст. Влажность воздуха будет порядка 80%.

Чтобы избежать недомоганий, связанных с колебаниями давления, жителям региона рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и быть ближе к природе.