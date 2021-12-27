РИАМО - 27 дек. В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных для борьбы с казино, сообщает Газета.ru.
ЦБ собирается усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Он намерен собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платежные услуги для физлиц при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, этой работой должна заниматься налоговая служба.
«Как я понимаю, эти онлайн-казино зарегистрированы за пределами Российской Федерации. И даже если будет установлено, что, например, я регулярно перечисляю деньги онлайн-казино, то все равно никто ничего с этим сделать не сможет. Можно, конечно, закрыть соответствующие счета, но откроются другие, уже с другой классификацией. А если я что-то получаю от онлайн-казино и [хотят] взять налоги с моего выигрыша, то, простите, опять-таки [этим должен заниматься] не Банк России, а налоговая служба. И у меня ощущение, что они могут с этим вполне справляться и без ЦБ», — сказал Делягин.
Он также добавил, что если бы Банк России действительно планировал следить за всеми переводами физлиц, то инициатива была бы бесполезной, так как этим уже занимается Федеральная налоговая служба.
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