РИАМО - 27 дек. В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных для борьбы с казино, сообщает Газета.ru.

ЦБ собирается усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Он намерен собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платежные услуги для физлиц при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, этой работой должна заниматься налоговая служба.

«Как я понимаю, эти онлайн-казино зарегистрированы за пределами Российской Федерации. И даже если будет установлено, что, например, я регулярно перечисляю деньги онлайн-казино, то все равно никто ничего с этим сделать не сможет. Можно, конечно, закрыть соответствующие счета, но откроются другие, уже с другой классификацией. А если я что-то получаю от онлайн-казино и [хотят] взять налоги с моего выигрыша, то, простите, опять-таки [этим должен заниматься] не Банк России, а налоговая служба. И у меня ощущение, что они могут с этим вполне справляться и без ЦБ», — сказал Делягин.

Он также добавил, что если бы Банк России действительно планировал следить за всеми переводами физлиц, то инициатива была бы бесполезной, так как этим уже занимается Федеральная налоговая служба.