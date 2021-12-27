РИАМО - 27 дек. Инициатива платить клиентам разорившихся турифирм в России может помочь решить данную проблему в 70-80% случаев, сообщил член президиума ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Ранее клиентам разорившихся турфирм в стране предложили выплачивать компенсацию в размере 40 тыс. рублей.

«Можно положительно оценивать данную инициативу: люди в любом случае должны иметь право на возврат денег. Примерно в 70-80% случаев действительно стоимость тура не превышает 40 тыс. рублей на человека. Поэтому на сколько эта мера и может решить проблему? На 70-80%», – отметил Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Он считает, что в данный проект закона еще нужно добавить пункт об индексации суммы компенсации.

«Дело в том, что цены на путевки растут, и может так случиться, что буквально через пару лет эти 40 тыс. рублей не будут покрывать даже половины стоимости тура у большинства людей. Поэтому обязательно нужно вставить пункт о ежегодном индексации этой суммы», – добавил эксперт.