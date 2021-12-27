РИАМО - 27 дек. В Подмосковье торжественно наградили победителей первого онлайн-зачета «Я знаю ПДД», который проходил с 11 октября по 11 ноября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Зачет проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по инициативе общественной организации «Союз безопасности дорожного движения». Участниками конкурса стали более 60 тыс. человек, среди которых есть как автомобилисты, так и пешеходы. В зачете участвовали жители области и столицы старше 16 лет.

«Подмосковье стало первым регионом, в котором прошла такая масштабная и очень полезная акция. Это наш первый опыт, и он достаточно успешный и результативный. Замечу, что в зачете приняли активное участие не только жители региона, но и главы городских округов, и медийные личности. Спасибо каждому за участие», – сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов.

Среди участников, которые быстрее всех ответили верно на все 20 вопросов теста, случайным способом определили 20 победителей, которые получили ценные призы – умные колонки, наборы автомобилиста или пешехода.

«От лица Госавтоинспекции хочу сказать, что нам всегда приятно, когда участники дорожного движения знают и, что очень важно, соблюдают ПДД, подают пример детям и тем самым способствуют повышению уровня безопасности на подмосковных дорогах. Это была очень интересная и нужная инициатива, мы с радостью ее поддержали», - добавил замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по области Владимир Севостьянов.