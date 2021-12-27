РИАМО - 27 дек. Более 2,5 мле раз жители Московской области воспользовались градостроительными онлайн-сервисами, сообщает пресс-служба комитет по архитектуре и градостроительству региона.

Как отметил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, на геопортале Подмосковья были реализованы онлайн-сервисы для жителей и инвесторов, где в онлайн-режиме можно получить информацию о градостроительном потенциале земельного участка, существующих ограничениях, пересечениях границ с землями сельхозназначения, строящихся объектах и многом другом.

«Это стало важным шагом на пути цифровой трансформации градостроительного блока региона. Всего онлайн-сервисами воспользовались более 2,5 млн раз», – сообщил Гордиенко.

Самый популярным ресурсом стал «Градпроработка онлайн». К нему обратились уже порядка 2 млн раз.