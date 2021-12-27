РИАМО - 27 дек. В 2022 году в Москве все детские поликлиники перейдут на ведение исключительно электронных медкарт, заканчивается оцифровка более 200 млн детских меддокументов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На месте картохранилищ в детских поликлиниках мегаполиса появятся пространства для врачей, назначение которых определят сами медики.

«Мы со следующего года в полном объеме переводим детские поликлиники на работу исключительно с электронной медицинской картой. Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком. Карту больше нельзя потерять, она не может выцвести, не надо больше ругаться в регистратуре с администратором, чья это собственность - моя или поликлиники», — сказала Ракова.

Она добавила, что почти все данные формируются исключительно в электронном виде, по каждому москвичу с самого рождения. Для того, чтобы такой крупный проект реализовать, несколько лет шла оцифровка ретроспективно бумажных детских карт.

«Вся информация по ребенку в электронном виде за все предыдущие годы его жизни в полном объеме есть. И это очень важно, потому что именно на этом в будущем будет строиться вся современная персонализированная цифровая медицина. На сегодняшний день у нас в таком формате работает уже одна треть поликлиник», — уточнила вице-мэр.

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