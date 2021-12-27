РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Хореографическому ансамблю «Россия» из Люберец присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Народному хореографическому ансамблю «Россия» и его руководителю Александру Шмелеву присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Такое высокое звание впервые получает коллектив городского округа Люберцы. В этой связи поздравляем директора Детской хореографической школы, выпускники которой являются участниками коллектива, заслуженного работника культуры РФ Татьяну Тропину», — сказал Ружицкий.

Звание «Заслуженный коллектив» получают коллективы, которых достигли высоких результатов в области народного художественного творчества.