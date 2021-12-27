РИАМО - 27 дек. В доме правительства Московской области наградили самых активных участников экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево», им вручили почетные грамоты и благодарности, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Марафон проходил в Подмосковье с 9 ноября по 14 декабря в рамках нацпроекта «Экология». Городские округа соревновались между собой по количеству собранного вторсырья. Всего по итогам акции собрано 137 790 кг макулатуры.

Лучшие результаты показали городские округа Одинцовский, Балашиха, Солнечногорск, Лотошино и Лосино-Петровский.

В зависимости от сданного веса макулатуры участникам акции в Московской области были начислены экобаллы, которые они смогут потратить на приобретение брендированных подарков и саженцев кедра.

Экомарафон направлен на уменьшение количества мусора на полигонах и формирование ответственного отношения к потреблению природных ресурсов России. В результате акции были сохранены свыше 1200 деревьев, 11 260 куб. м воды и сэкономлено 135,3 МВт энергии.

За весь период работы активистов в рамках Всероссийского экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» было собрано свыше 11 млн кг макулатуры и спасено от вырубки 183 992 дерева.