РИАМО - 27 дек. В Озерах завершился текущий ремонт лечебного корпуса №5. В здании провели отделочные работы коридоров и холлов стационарных отделений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Там заменили электроосвещение и сантехнику. Кроме того, был проведен ремонт операционного блока. В нем поменяли плитку и освещение.

«Мы постоянно работаем над повышением качества оказываемой медицинской помощи, повышением ее доступности, созданием комфортных условий. Все эти факторы важны как для пациентов, так и для сотрудников медучреждений», —сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Лечебный корпус №5 включает в себя терапевтическое и хирургическое отделения. Помимо этого, проведенные ремонтные работы позволят перевести паллиативное отделение из участковой больницы в основной корпус.

В Московской области продолжается программа текущего ремонта объектов здравоохранения.